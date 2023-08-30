Минобороны РФ усиливает цензуру по освещению войны в Украине, - ISW

Министерство обороны России возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине, пытаясь подвергать цензуре жалобы с фронта и сообщения об успехах украинской армии.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Минобороны РФ недавно изменило стиль своих ежедневных отчетов, чтобы снизить количество информации о войне в Украине.

Ранее минобороны России обнародовало ежедневный отчет, отличавшийся от других пресс-служб каждой российской группировки войск. Однако пресс-центры каждой из российских группировок 29 августа обнародовали текст, полностью скопированный из всеобщей ежедневной обстановки, вместо собственных оригинальных сводок.

"Минобороны России последовательно пытается ввести информационную политику, которая предоставляла бы ограниченную информацию о фронте на протяжении всей войны. Если эта тенденция сохранится, то изменение в освещении событий может свидетельствовать о более широких усилиях минобороны России по цензурированию российских отчетов о войне и унификации собственного нарратива", - говорится в сообщении.

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Кроме того, российские пропагандисты пятый день подряд обвиняют министерство обороны РФ в попытке скрыть обеспокоенность по поводу жестокого обращения с бригадой Южного военного округа на оккупированной части Херсонской области.

Пропагандисты обвиняют минобороны России в якобы постановке видеоответа, в котором 5 мужчин, утверждающих, что служат в 205-й отдельной мотострелковой бригаде, призвали милблогеров воздержаться от обсуждения якобы отсутствия артиллерийской поддержки военных около реки Днепр.

Как отметил один милблогер, российское военное командование начало наказывать военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады за то, что они высказывались об этих проблемах.

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Милблогеры также утверждали, что проблемы с артиллерийской поддержкой начались после назначения командующим 205-й отдельной механизированной бригадой бывшего командира 100-й отдельной механизированной стрелковой бригады так называемой Донецкой Народной Республики с псевдонимом "Скиф". Милблогеры утверждали, что ранее "Скиф" "уничтожил" 100-ю отдельную механизированную стрелковую бригаду, получая государственные награды.

"Министерство обороны России, в частности, еще не умалчивало эти жалобы, что может свидетельствовать о том, что российское военное командование не уверено, что оно может эффективно это сделать в настоящее время", - добавили аналитики ISW.