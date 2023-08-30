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Враг заводит новые части из РФ на Купянско-Лиманское направление, на Бахмутском направлении ВСУ постепенно продвигаются вперед, - Сырский

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Враг заводит новые части из РФ на Купянско-Лиманское направление, на Бахмутском направлении ВСУ постепенно продвигаются вперед, - Сырский
Интенсивные бои продолжаются на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"Обстановка на Восточном фронте остается сложной. Наши части продолжают сдерживать наступление врага на Купянско-Лиманском направлении. Наиболее упорные бои происходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике.
Одновременно враг осуществляет перегруппировку, заводит новые части с территории РФ с целью наращивания численности и боеспособности своих войск", - отметил он.

Также бои продолжаются и на Бахмутском направлении.

"Враг любой ценой пытается вернуть утраченные позиции, по несколько раз в день контратакует наши подразделения.
Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед. В частности, интенсивные боевые действия происходят в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки. Поэтому особое внимание сегодня уделяется работе именно по этим направлениям", - добавил Сырский.

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Топ комментарии

  • KosAn30 JT26
    ага и киеф и львов и все здадут,зрадойобы вы шваль похуже кацапни будете)
  • Hrysha Hlyba
    я не розумію. поясніть мені.
    нас готують, що куп'янськ прийдеться здати, знову?
    про що, постійно доповідає, сирський?
    що бахмут ще не звільнили, але куп'янськ дуже небезпечно.
    і так, кожного дня.
  • Игорь Даценко a37ab263
    Враг заводит новые силы. Вопрос: а где старые. Вначале лета называлась цифра до 200 000. Неужели так получили пи...лей, что приходится менять и доукомплектовывать.
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