У США достаточно средств для финансирования помощи Украине до конца фискального года, - Пентагон

У Министерства обороны США достаточно средств для удовлетворения военных потребностей Украины до завершения фискального года 30 сентября.

Об этом на брифинге для журналистов во вторник объявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы уверены, что у нас будет достаточно средств для удовлетворения потребностей Украины до конца фискального года", – подчеркнула Сингх.

"И, как вы знаете, был осуществлен запрос на дополнительное финансирование (для Украины. – Ред.), и мы надеемся, что Конгресс его одобрит", – добавила она.

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Спикер Пентагона также напомнила, что ведомство ранее обнаружило завышение стоимости военной помощи Украине на 6,2 миллиарда долларов в рамках пакетов, которые предоставлялись из американских запасов.

"Эти средства в конце фискального года не исчерпаются", - уточнила Сингх.

Отметим, что в начале августа администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 миллиардов долларов в поддержку Украины.