У США достаточно средств для финансирования помощи Украине до конца фискального года, - Пентагон
Об этом на брифинге для журналистов во вторник объявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Мы уверены, что у нас будет достаточно средств для удовлетворения потребностей Украины до конца фискального года", – подчеркнула Сингх.
"И, как вы знаете, был осуществлен запрос на дополнительное финансирование (для Украины. – Ред.), и мы надеемся, что Конгресс его одобрит", – добавила она.
Спикер Пентагона также напомнила, что ведомство ранее обнаружило завышение стоимости военной помощи Украине на 6,2 миллиарда долларов в рамках пакетов, которые предоставлялись из американских запасов.
"Эти средства в конце фискального года не исчерпаются", - уточнила Сингх.
Отметим, что в начале августа администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 миллиардов долларов в поддержку Украины.