Силы ПВО уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных БПЛА, запущенных оккупантами

Силы противовоздушной обороны сегодня ночью уничтожили все 28 крылатых ракет оккупантов, и 15 ударных БПЛА из 16.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью почти все вражеские воздушные цели уничтожены! Спасибо всем защитникам, кто присоединился к отражению воздушного нападения!" – отметил он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных БПЛА.

"Этой ночью противник атаковал территорию Украины крылатыми ракетами и ударными БПЛА. Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей:

28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.

16 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" - с южного и северного направления (Приморско-Ахтарск, Курск).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

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