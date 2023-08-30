Силы ПВО уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных БПЛА, запущенных оккупантами
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью почти все вражеские воздушные цели уничтожены! Спасибо всем защитникам, кто присоединился к отражению воздушного нападения!" – отметил он.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных БПЛА.
"Этой ночью противник атаковал территорию Украины крылатыми ракетами и ударными БПЛА. Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей:
28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.
16 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" - с южного и северного направления (Приморско-Ахтарск, Курск).
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.