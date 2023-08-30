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Мэр Москвы Собянин утверждает, что беспилотники массово атаковали Центральный федеральный округ РФ

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Мэр Москвы Собянин утверждает, что беспилотники массово атаковали Центральный федеральный округ РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о массовой атаке беспилотников на Центральный федеральный округ, в котором расположена российская столица.

Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один БПЛА, направлявшийся в Москву, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе", - написал он.

По утверждению Собянина, разрушений и пострадавших нет.

Центральный федеральный округ – административная единица в составе РФ. В него входят Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

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