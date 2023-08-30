Оккупанты сообщили о взрывах в Севастополе
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Оккупационная "администрация" временно захваченного Севастополя сообщает о взрывах в районе Севастопольской бухты.
Об этом в ночь на 30 августа написал в телеграме глава оккупационной "администрации" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Цензор.НЕТ.
"В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДЗ (противоподводно-диверсионного обеспечения. - Ред.) отбивают атаки вражеских беспилотников с моря", - отметил он.
Позже Развожаев добавил, что силы ППДС "закончили работу". "На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей – нет", - написал оккупант.