Ночью россияне 5 раз обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 45 взрывов, - ОВА

Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья Сумщины. Обстрелы оккупантов пострадали 3 общины. В одной из общин повреждены частные дома.