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Ночью россияне 5 раз обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 45 взрывов, - ОВА

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Ночью россияне 5 раз обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 45 взрывов, - ОВА
Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья Сумщины. Обстрелы оккупантов пострадали 3 общины. В одной из общин повреждены частные дома.

Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Шалыгинская громада.

  • Шалыгинская громада: враг совершил артиллерийский обстрел (34 взрыва). В результате одного из обстрелов повреждены четыре частных домовладения.
  • Хотинская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов).
  • Краснопольская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

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