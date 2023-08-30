Ночью россияне 5 раз обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 45 взрывов, - ОВА
1 0121
Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья Сумщины. Обстрелы оккупантов пострадали 3 общины. В одной из общин повреждены частные дома.
Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Шалыгинская громада.
- Шалыгинская громада: враг совершил артиллерийский обстрел (34 взрыва). В результате одного из обстрелов повреждены четыре частных домовладения.
- Хотинская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов).
- Краснопольская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала.