Россия отказалась расследовать авиакатастрофу самолета с Пригожиным по международным правилам

Россия сообщила бразильский орган по расследованию авиационных инцидентов, что не будет расследовать аварию бразильского самолета Embraer, в которой погиб владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, по международным правилам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных событий (CENIPA) заявил, что хочет присоединиться к расследованию авиакатастрофы, проводимой Россией, если оно будет происходить согласно международным правилам.

Российские власти ответили, что на данный момент не будут приступать к расследованию в соответствии с международными правилами, известными под официальным названием "Приложение 13".

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Рейс из Москвы в Санкт-Петербург, по которому летел Пригожин, был внутренним. На него не распространяются международные правила, и Москва не обязана проводить такое расследование, но могла бы это сделать.

Reuters приводит слова бывшего американского следователя авиакатастроф Джеффа Гуззетти. Он считает, что Россия должна принять помощь Бразилии. "Если они этого не сделают, то это верный признак того, что прозрачного расследования не будет", – говорит Гуззетти.

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Международные правила расследования авиакатастроф получили название "Приложение 13" от приложения к Чикагской конвенции о международной авиации 1944 года. Они являются эффективной формой международного сотрудничества, редко подвергающейся сомнению, отмечает Reuters.

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".