Нидерланды открыли грантовую программу для международных компаний на восстановление Украины

Нидерланды открыли программу субсидирования международных компаний и общественных объединений, желающих присоединиться к восстановлению Украины.

Об этом сообщает Нидерландское агентство по вопросам предпринимательства, информирует Цензор.НЕТ.

"Можно подать заявку на минимальный грант в размере 500 тыс. евро для проекта и максимальный – 5 млн евро. Можно получить возмещение до 100 процентов общих приемлемых затрат по каждому проекту", – говорится в сообщении.

Этой программой предусмотрено субсидирование на 25 млн. евро в 2023 году. Распределение грантового бюджета среди поданных заявок состоится в порядке живой очереди и на основе семи критериев, где критерий "влияние и инновации" будет иметь наибольший коэффициент.

Опыт голландских компаний и организаций может быть особенно ценен для Украины в секторах обеспечения доступа к питьевой воде, базовой медицинской помощи или улучшению качества пищевых продуктов, поэтому программа будет предоставлять субсидии именно в этих областях.

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