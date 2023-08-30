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Разведка РФ ищет желающих, которые будут работать против Польши

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Разведка РФ ищет желающих, которые будут работать против Польши
Российская разведка продолжает искать людей, которые согласились бы сотрудничать против Польши.

Об этом в эфире Польського радио заявил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим дальнейшие попытки найти людей, готовых работать на российскую разведку против Польши", – уточнил он.

По его словам, сотрудничающие с российской разведкой люди являются постоянным элементом угроз, с которыми Польша столкнется в ближайшие месяцы и годы.

Жарин отметил, что расследования польской контрразведки показывают, что сотрудничающие с Россией или Беларусью люди сосредотачиваются на распознавании важных объектов, в частности военных частей, железнодорожных линий и аэропортов.

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Он также напомнил, что 16 человек из задержанной сети шпионов, которые должны были обезвреживать поезда с грузами в Украину, разоблаченной Агентством внутренней безопасности Польши, уже услышали обвинения.

Жарин подчеркнул, что сейчас наблюдается попытка России восстановить шпионскую сеть и завербовать новых людей.

Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ще одне підтвердження що мордор має бути знищений! Кацапи не зупиняться на Україні, вони підуть далі. Отже треба об'єднуватися країнам і бити кацапів до останку!
  • Roman Romal
    запізно, тут луГандонів вже наіхало - сотні тисяч, всіх - не перевіриш....
  • Деніс Войцеховський
    У нас моніторять соцмережі. Любителі росії не можуть стримуватись, обов'язково цією "любов'ю" на своїх сторінках хизуються.
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