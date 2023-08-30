Разведка РФ ищет желающих, которые будут работать против Польши
Об этом в эфире Польського радио заявил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим дальнейшие попытки найти людей, готовых работать на российскую разведку против Польши", – уточнил он.
По его словам, сотрудничающие с российской разведкой люди являются постоянным элементом угроз, с которыми Польша столкнется в ближайшие месяцы и годы.
Жарин отметил, что расследования польской контрразведки показывают, что сотрудничающие с Россией или Беларусью люди сосредотачиваются на распознавании важных объектов, в частности военных частей, железнодорожных линий и аэропортов.
Он также напомнил, что 16 человек из задержанной сети шпионов, которые должны были обезвреживать поезда с грузами в Украину, разоблаченной Агентством внутренней безопасности Польши, уже услышали обвинения.
Жарин подчеркнул, что сейчас наблюдается попытка России восстановить шпионскую сеть и завербовать новых людей.