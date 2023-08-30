В связи с ликвидацией последствий атаки российскими дронами Житомирской области задерживаются три поезда, - "Укрзализныця"

После атаки Житомирщины российскими дронами-камикадзе было повреждено железнодорожное полотно. Из-за этого задерживается два международных поезда.

Об этом сообщили в "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Там отметили: "В связи с ликвидацией последствий ночного вражеского обстрела в Житомирской области задерживаются поезда:

№54 Перемышль – Киев до 2 часов;

№№743 Дарница – Львов до 1 часа;

№68 Варшава – Киев до 30 минут.

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Все остальные 84 поезда дальнего сообщения - по расписанию.

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В "Укрзализныце" добавили, что уже работают над возобновлением движения по стандартному маршруту.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Житомирщину дронами-камикадзе, были повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.