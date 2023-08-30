За прошедшие сутки три человека получили ранения в результате вражеских обстрелов Запорожской области

Российская оккупационная армия нанесла 106 ударов по Запорожской области. Ранены три человека.

Об этом в телеграме сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 106 ударов по 26 населенным пунктам.

"Во время вражеских артиллерийских обстрелов Каменского ранения получили мужчины 38 и 40 лет, а также 51-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Зафиксировано восемь авиаударов по Орехову, Работино и Малой Токмачке, пять РСЗО-обстрелов по Левадному, Малиновке, Темировке, Полтавке и Новодаровке, а также БПЛА-атаки по Ольговскому и Каменскому.

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91 артиллерийский обстрел пришелся по территории Темировки, Новоданиловки, Затишья, Белогорья, Полтавки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня. Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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Напомним, ранее сообщалось, что из пяти громад Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей.