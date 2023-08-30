Экспертиза установила, что закупленные Минобороны куртки не отвечали техническим условиям, - Шабунин. ФОТО

Экспертиза в уголовном производстве еще в апреле 2023 года показала, что закупленные Министерством обороны куртки и брюки не отвечают техническим условиям и не могут использоваться по назначению.

Об этом пишет в фейсбуке голова общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Он ссылается на постановление Голосеевского районного суда от 28 апреля 2023 года.

"... осуществить поставки по договору № VV2022-M1908 и дополнительного соглашения к нему военной одежды - а именно курток ветровлагозащитных зимних и брюк ветровлагозащитных зимних, НЕОТВЕТСТВОВАЮЩИЕ ТУ14.1-134-00034022-2016 "Куртка ветровлагозащитная зимняя КВВЗ" (с изменениями) и ТУ 14.1-135-00034022-2016 - "Брюки ветровлагозащитные зимние - ШВВЗ", ни техническому описанию к договору относительно верхнего материала и характеристики прочности на разрыв в направлении основания, в результате чего в соответствии с заключением экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз от 08.03.2023 № 7679/23-34/5906/23-34/5907/23-53/5908/23-72/6809ч6821/23-36832 23/6836/23-72 поставленные по договору VV2022-M1908 куртки ветровлагозащитные зимние и брюки ветровлагозащитные зимние НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПО СВОЕМУ ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ", - говорится в тексте определения.

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Шабунин отмечает, что речь идет именно об одежде по договору №VV2022-M1908. Этот же номер, по его словам, можно увидеть на бирке из куртки, которую министр Резников предоставил Антикоррупционному совету при Минобороны.

"Еще раз подчеркну - это заключение экспертизы в рамках уголовного производства. Это документ. Так же, как документами являются инвойсы Николова и выдержки из турецких регистров Ткача", - пишет Шабунин.

По его словам, министр обороны Резников не предоставил в своих объяснениях ни одного документа.

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"Вместо этого министр "опровергает" ДОКУМЕНТЫ тем, что бросил журналистам куртки, любые бирки на которые можно пришить в ближайшем ателье. Я вообще удивляюсь, как можно было эту постановку воспринимать как доказательство…", - подытожил он.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари, Ткач - отказался.