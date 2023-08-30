Пентагон о ходе контрнаступления: ВСУ продолжают медленно продвигаться вперед и отражать российскую агрессию

В Министерстве обороны США рассказали, что украинская армия продолжает медленно продвигаться вперед и отбивать российские атаки в контрнаступлении.

Об этом на брифинге для журналистов говорила представитель Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, в Пентагоне видят, что украинские военные продолжают медленно продвигаться вперед и отражать российскую агрессию.

Отвечая на вопрос, не рассматривают ли Соединенные Штаты еще предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS, Сингх заявила, что у нее нет никаких новостей по этому вопросу.

"Я не имею новостей по ATACMS. Но знаю, как украинцы используют (РСЗО) HIMARS и (ракеты) Storm Shadow с невероятным эффектом на поле боя, но у меня нет объявлений по ATACMS", – резюмировала она.

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