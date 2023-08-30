Главы Минобороны стран ЕС обсудят поддержку Украины во время войны и после ее завершения, - Боррель

Министры обороны стран Евросоюза обсудят поддержку Украины и ее финансирования как во время войны, так и после ее завершения.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Встреча состоится в испанском городе Толедо.

"Мы намерены исследовать пути, которые будут обеспечивать стабильность и устойчивость финансовой помощи для Украины. Она (эта помощь. - Ред.) должна продолжаться. Она должна продолжаться сейчас, а также после войны, что бы ни произошло. Она нужна для восстановления и для предоставления гарантий безопасности для Украины. Это глубокое обсуждение, поэтому посмотрим, что скажут министры", - отметил он.

Высокий представитель ЕС отдельно подчеркнул, что встреча министров в Толедо неформальна, поэтому подписание или принятие каких-либо формализованных заявлений или документов не ожидается.

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