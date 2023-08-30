Украине нужно снова и снова доказывать, что она является ценным партнером для своих союзников, - посол Британии Симмонс

Украине нужно постоянно доказывать, что она является ценным партнером для союзников, оказывающих военную или финансовую поддержку в войне против РФ.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, не стоит говорить о Западе как о едином организме, а стоит говорить о группах стран – G7, НАТО и т.д.

"И одна из вещей, которую приходится делать Украине, - это снова и снова доказывать, что она является ценным партнером для огромного разнообразия стран, оказывающих поддержку: военную, финансовую. Ведь эти страны подключаются и оказывают такую поддержку впервые в истории. Украинцам сложно понять, почему Украине нужно постоянно показывать миру, что именно это и нужно делать", – пояснила Симмонс.

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Она подчеркнула, что может понять украинцев эмоционально, но необходимо смотреть на ситуации глазами иностранных правительств, передающих деньги и вооружение.

"Там нет места для эмоциональных разговоров. Это должен быть стратегический, четкий, конкретный разговор. И в нем должна идти речь не только о борьбе, но и о преданности Украины своим институтам, справедливости, прозрачности. Как бы трудно ни было это слышать", - резюмировала госпожа посол.