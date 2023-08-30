Кулеба о переговорах с Путиным: Пригожин также провел "успешные переговоры" с ним, а затем тот его убил

Украина не будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку ему нельзя доверять.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Что касается призывов к переговорам с Путиным. Каждый спрашивающий об этом должен спрашивать об этом не у нас, а у господина Пригожина. У него был конфликт с Путиным. Он провел успешные переговоры с Путиным, прекратил конфликт, договорился о гарантиях безопасности , а затем Путин его убил", – объяснил министр.

По его словам, нет причин считать, что "в любых других переговорах Путин будет вести себя иначе".

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