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Польша планирует производить конструкции корпуса истребителей F-16

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Польша планирует производить конструкции корпуса истребителей F-16
Польский завод организует производство конструкций самолетов F-16 до конца 2024 года.

Об этом сообщил агентству PAP директор завода PZL Mielec Януш Закрецкий в среду, информирует Цензор.НЕТ.

"В конечном счете PZL Mielec будет производить от 70 до 80% конструкции корпуса F-16", - сказал Закрецкий.

Предприятие намерено реализовать этот план до конца следующего года.

"Производство конструкций F-16 Block 70/72 (новейшая модификация истребителя – Ред.) на предприятии PZL Mielec осуществляется в комплексно модернизированном цехе общей площадью 14 тыс. кв. м. Ранее здесь производили военные реактивные самолеты", - отметил директор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для превосходства в небе Украине нужны не только F-16, - Воздушные силы

"Я рад, что Lockheed Martin оценил компетентность наших работников и потенциал этого места и принял решение разместить здесь производство конструкций F-16. Это также доказательство приверженности Lockheed Martin развитию PZL Mielec и промышленного потенциала нашей страны", - заявил он.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.

Президент Зеленский после встречи с премьером Нидерландов Рютте заявил, что обсуждается передача 42 самолетов F-16 Украине после тренировки наших пилотов. Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине. Украинские пилоты уже начали обучение в Дании.

Премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что страна предоставит 19 самолетов. Первые 6 единиц Дания планирует отправить в Украину ближе к Новому году.

70 пилотов и авиаторов уже проходят обучение в Дании. Минимальный срок подготовки, по словам министра обороны Резникова, 6 месяцев. В то же время командующий Воздушными силами заявил, что два пилота смогут овладеть F-16 за четыре месяца.

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В Воздушных силах заявили, что для превосходства в небе Украине необходимы 128 истребителей.

В Пентагоне заявили, что США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские страны не будут успевать. В то же время ЕС может компенсировать часть расходов странам, передающим Украине F-16.

К обучению украинских пилотов также присоединится Греция.

В Румынии заявляли, что обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии может стартовать через несколько дней, последнее препятствие – оформление необходимых документов.

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Топ комментарии

  • Darnytsya Kyiv
    Пропозиція до шанованої Lockheed Martin - започаткувати виробництво, обслуговування та ремонт двигунів до F-16 на Мотор Січі, що значно дешевше, ніж на заводах FN (Бельгія) !
  • Darnytsya Kyiv
    Особисто знаю за Польських волонтерів-медиків, які на власних бусах під кацапською артою та мінами вивозили з передка та рятували сотні наших поранених вояків, знаю за сотні тисяч українських жінок та дітей, які з перших годин війни поляки впустили до себе та прийняли, допомгли і захистили, знаю за польські військові хаби, до яких з Америки та Європи надходило озброєння та БК і звідки це все йшло та йде до ЗСУ до цього часу, знаю ще багато чого про Польщу...
    На жаль такому розумному як ти цього не зрозуміти. Обгадити легко, важко із цим потім жити...
    Хамство не позиція, а слабкість
  • Mykola Blogger
    Польща прихистила наших жінок та дітей, першою. Уявіть собі, скільки їх могло бути вбито рашистами, якби не прихист Польщею, а за нею інших країн?
    Польща з країнами Прибалтики першими надали і надають військову та іншу допомогу Україні під час вторгнення рашистів.
    Польша цікава нам також, як приклад вдалої моделі розбудови власної країни, її економіки та оборони.
    Виготовлення вузлів та деталей F-16 Block 70/72 дуже розумний крок у розвитку ВПК Польщі,
    адже модифікацією Block 70/72 черга покупців на 10 років.
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