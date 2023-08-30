Польша планирует производить конструкции корпуса истребителей F-16

Польский завод организует производство конструкций самолетов F-16 до конца 2024 года.

Об этом сообщил агентству PAP директор завода PZL Mielec Януш Закрецкий в среду, информирует Цензор.НЕТ.

"В конечном счете PZL Mielec будет производить от 70 до 80% конструкции корпуса F-16", - сказал Закрецкий.

Предприятие намерено реализовать этот план до конца следующего года.

"Производство конструкций F-16 Block 70/72 (новейшая модификация истребителя – Ред.) на предприятии PZL Mielec осуществляется в комплексно модернизированном цехе общей площадью 14 тыс. кв. м. Ранее здесь производили военные реактивные самолеты", - отметил директор.

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"Я рад, что Lockheed Martin оценил компетентность наших работников и потенциал этого места и принял решение разместить здесь производство конструкций F-16. Это также доказательство приверженности Lockheed Martin развитию PZL Mielec и промышленного потенциала нашей страны", - заявил он.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.

Президент Зеленский после встречи с премьером Нидерландов Рютте заявил, что обсуждается передача 42 самолетов F-16 Украине после тренировки наших пилотов. Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине. Украинские пилоты уже начали обучение в Дании.

Премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что страна предоставит 19 самолетов. Первые 6 единиц Дания планирует отправить в Украину ближе к Новому году.

70 пилотов и авиаторов уже проходят обучение в Дании. Минимальный срок подготовки, по словам министра обороны Резникова, 6 месяцев. В то же время командующий Воздушными силами заявил, что два пилота смогут овладеть F-16 за четыре месяца.

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В Воздушных силах заявили, что для превосходства в небе Украине необходимы 128 истребителей.

В Пентагоне заявили, что США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские страны не будут успевать. В то же время ЕС может компенсировать часть расходов странам, передающим Украине F-16.

К обучению украинских пилотов также присоединится Греция.

В Румынии заявляли, что обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии может стартовать через несколько дней, последнее препятствие – оформление необходимых документов.