Мэр германского Фрайберга Крюгер выступил с речью на балу в Петербурге. Об Украине не упомянул

Мэр германского города Фрайберг Свен Крюгер был гостем на торжественном балу в Санкт-Петербурге. Он выступил там с речью, никоим образом не вспомнив о войне России против Украины.

Об этом сообщает издание Zeit Online, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Речь идет о Петровском бале, состоявшемся 25 августа в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге. По словам организаторов, он задуман как "продолжение традиций Петровских ассамблей как значительной части русского культурного кода, заложенного Петром I" и традиций Дрезденского оперного балла.

На событие пригласили сотни гостей, а президент России Владимир Путин подготовил для них дистанционное обращение, похвалив проект и заявив, что он является возвращением "к лучшим страницам российской истории".

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Среди гостей были иностранцы – в том числе мэр Фрайберга Свен Крюгер. Эту поездку официально не анонсировали. Представитель мэрии заявила, что он уехал в РФ "в частную поездку". Но на балу его представили как мэра.

В речи на балу Крюгер рассказал, что больше года назад начал учить русский язык. И выразил надежду, что "трудные времена выйдет пройти" и в будущем Россия и Германия снова найдут много общего.

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Фрайберг – город из 40 тыс. жителей. Крюгер является его мэром с 2015 года. О его связях с РФ известно давно: в частности, Крюгер дружит с ректором Горного университета в Петербурге Владимиром Литвиненко, который имеет тесные связи с Путиным. В 2014 году ему было дано почетное докторское звание от Горной академии Фрайберга.

Крюгер также дружит с организатором Петровского бала, немцем Гансом-Йоахимом Фреем, многолетним руководителем Дрезденского оперного балла, которого называют приближенным к Путину. На последнем событии в 2021 году для участников транслировали специальное обращение Владимира Путина, а в 2000-х Путин однажды сам был участником балла.

Фрей получал контракты в России как культурный менеджер и консультант, а после начала полномасштабной войны не дистанцировался от Кремля и говорил, что "на стороне России" и "любит эту страну, культуру и традицию".

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Поездка Крюгера уже вызвала резонанс среди местных политиков.

Лидер фракции ХДС во Фрайберге Стив Иттерсгаген заявил, что "удивлен" поступком Крюгера. "На его месте я бы этого не делал – мэр представляет наш город", - заявил он.

Лидер фракции СДПГ Алена Раац заявила, что ничего не знала о предстоящей поездке Крюгера. "По моему мнению, очень опасно и отнюдь не полезно ввязываться в такие дела, являясь мэром небольшого города", - прокомментировала она.