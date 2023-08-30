Для транспортировки украинского зерна через порт Литвы нужна финансовая помощь ЕС, - министр Скуодис
Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис, информирует Цензор.НЕТ.
Перевозка украинского зерна через Литву – это экономический вопрос, поскольку речь идет о стоимости перевозки, отметил он.
"Если экономический вопрос будет решен, то уже есть политические решения по процедурам, чтобы сократить время перевозки. И если бы все это работало, мы бы уже столкнулись с инфраструктурными вызовами, но пока мы даже до этого не дошли", – добавил Скуодис.
"На перевозку через Молдову выделена помощь ЕС. Если мы заявляем, что это общий интерес всех, то мы можем ожидать, что помощь украинским фермерам, которые хотят перевезти (зерно – Ред.), тоже должна поступать из Евросоюза", – подчеркнул министр.
Он уточнил, что финансовая помощь в этом случае будет небольшой по сравнению с той поддержкой, которую Литва оказывает Украине.
Скуодис добавил, что зерно из Украины в последнее время не возят через Литву из-за слишком высокой стоимости перевозки, кроме того, нет необходимой инфраструктуры.
Кроме этого, заявил министр, мешают перевозке барьеры между польско-украинской границей, поскольку транспортный бизнес терпит убытки вследствие того, что поезда вынуждены долго ждать.