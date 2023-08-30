Для транспортировки украинского зерна через порт Литвы нужна финансовая помощь ЕС, - министр Скуодис

Транспортировка украинского зерна через порт Клайпеда в Литве – это, прежде всего, экономический вопрос, требующий финансовой помощи от Евросоюза.

Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис, информирует Цензор.НЕТ.

Перевозка украинского зерна через Литву – это экономический вопрос, поскольку речь идет о стоимости перевозки, отметил он.

"Если экономический вопрос будет решен, то уже есть политические решения по процедурам, чтобы сократить время перевозки. И если бы все это работало, мы бы уже столкнулись с инфраструктурными вызовами, но пока мы даже до этого не дошли", – добавил Скуодис.

"На перевозку через Молдову выделена помощь ЕС. Если мы заявляем, что это общий интерес всех, то мы можем ожидать, что помощь украинским фермерам, которые хотят перевезти (зерно – Ред.), тоже должна поступать из Евросоюза", – подчеркнул министр.

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Он уточнил, что финансовая помощь в этом случае будет небольшой по сравнению с той поддержкой, которую Литва оказывает Украине.

Скуодис добавил, что зерно из Украины в последнее время не возят через Литву из-за слишком высокой стоимости перевозки, кроме того, нет необходимой инфраструктуры.

Кроме этого, заявил министр, мешают перевозке барьеры между польско-украинской границей, поскольку транспортный бизнес терпит убытки вследствие того, что поезда вынуждены долго ждать.

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