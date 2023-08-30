Скандал в 82-й ОДШБр: военные медики выразили недоверие майору Шевчуку

Военные медики 82-й ОДШБр выразили недоверие майору Антону Шевчуку. Говорят, что он лгал о поломке турникета, подал поддельный рапорт, прятался по больницам и был задержан за хранение боеприпасов и взрывчатки.

Открытое обращение военнослужащих медицинской службы 82-й ОДШБр опубликовал в фейсбуке Юрий Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ.

"Появление майора Шевчука в наших рядах не то что не усилило наши ряды, наоборот, - он сеял своими действиями лишь беспорядки, распри, попытки раскола коллектива. Надменность, общение в унизительной манере, хвастовство связями с высокопоставленными должностными лицами, непрофессионализм - далеко не полный список качеств майора Шевчука", - пишет он.

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Бондарь приводит хронологию развития событий. По его словам, 3 июля военнослужащий получил на позиции ранения ноги. Ему наложили штатный турникет из аптечки и эвакуировали в госпиталь. После этого комбриг поручил Шевчуку проверить наличие и качество в аптечках турникетов, и тот доложил, что турникеты там неизвестного происхождения, а один из них сломался 3 июля во время наложения. Шевчук предоставил рапорт раненого военнослужащего о поломке турникета. По словам Бондаря, впоследствии оказалось, что этот документ – поддельный.

После этого Шевчуку стало плохо во время несения службы, он был госпитализирован. Пока он находился в больнице, в интернете появился ряд публикаций о некачественных турникетах в аптечках частей. Автор одной из них - Оксана Корчинская - писала, что из-за поломки турникета якобы едва не погиб десантник.

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Командир бригады инициировал служебное расследование, в бригаду прибыла комиссия. Бригада получила турникеты SOF-T.

Шевчуку, как пишет Бондарь, объявили строгий выговор за нарушение порядка обращения к старшему начальнику. Он вышел из больницы – и тут же был госпитализирован в другую.

"28 августа стало известно, что майор Шевчук был задержан военной службой правопорядка по факту незаконного хранения боеприпасов и взрывчатки, которых он в бригаде не получал, в собственном автомобиле, хотя в это время он должен был находиться в лечебном заведении", - пишет Бондарь.

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Военные медики 82-й ОДШБр выразили Шевчуку недоверие и отказались служить под его руководством.

"Считаем, что такие люди не только не достойны находиться в рядах десантно-штурмовых войск, но и в принципе носить военную форму", - цитирует Бондарь их слова.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что начальнику медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антону Шевчуку объявили "строгий выговор".