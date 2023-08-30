ЕС будет производить более 1 млн боеприпасов в год, в том числе для обеспечения поддержки Украины, - еврокомиссар Бретон

Страны Евросоюза и евроинституции создали правовой акт ASAP для промышленных проектов, позволяющих развить возможности производства артиллерийских снарядов более 1 миллиона в год и продолжить поддерживать Украину.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон 30 августа в испанском городе Толедо перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Обсуждение будет продолжаться, главным образом, вокруг нашей способности продолжать поддерживать Украину в долгосрочном измерении, обеспечивать ее потребности, особенно в боеприпасах. Я хочу напомнить, что мы смогли очень быстро учредить правовой акт, так называемый ASAP (Акт по поддержке производства боеприпасов. английской аббревиатурой "так быстро, как возможно" – Ред.), с целью быть способными производить больше боеприпасов для Украины", - отметил Бретон.

"Мы обязались доставить один миллион (единиц) боеприпасов в год, и вместе с тем развить наши промышленные способности, чтобы производить больше боеприпасов. Наша цель – быть способными производить более 1 миллиона таких боеприпасов на ежегодной основе. Для этого мы будем использовать этот новый Акт, принятый нашими законотворцами в течение всего двух месяцев, для отбора нужных проектов в Европе, чтобы помочь наверняка развить способности в производстве снарядов и всего остального", - добавил еврокомиссар.

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Он отметил, что процесс отбора таких проектов находится yf стадии завершения, на основе предложений, которые Еврокомиссия получила от стран-членов.

По его словам, данная процедура будет выполняться быстро. Таким образом, страны Европы смогут значительно увеличить свои оборонные способности, в частности, чтобы выполнить обязательства перед Украиной.

Еврокомиссар напомнил, что страны ЕС взяли на себя двойную задачу. Первое – это доставить в Украину необходимые уже сейчас боеприпасы, и второе, вместе с тем, нарастить способности европейской оборонной промышленности.

"Как мы отмечали много раз, мы организуемся на уровне ЕС, чтобы помогать Украине так долго, как это будет необходимо. Согласно принятому Акту ASAP, ЕС будет способен поддерживать финансово эти проекты - по производству боеприпасов, снарядов, - всего, что необходимо, включая (производство) ракет", - подчеркнул Бретон.

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Он отметил, что европейская сторона находится в постоянном контакте с Украиной по поводу текущих потребностей, и намерена поставить государству все в соответствии с обязательствами, включая немедленные поставки боеприпасов уже сейчас и на более отдаленную перспективу.

"Я убежден, что мы это сделаем", – заверил еврокомиссар.