В Грузии предлагают ограничить выдачу вида на жительство россиянам
Об этом информирует Эхо Кавказа, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.
Как отмечается, иностранные граждане имеют возможность подать заявку на получение вида, позволяющего приобрести недвижимость по рыночной цене, превышающей $300 000, или сделать инвестиции в грузинскую экономику на сумму, аналогичную по размеру.
Роман Гоциридзе добавил, что краткосрочный вид также можно получить в случае покупки недвижимости, которая стоит более $100 000.
Причиной такой инициативы стала сложная социально-экономическая ситуация в Грузии, которая привела к массовому оттоку граждан страны, тогда как государство посещает значительное количество российских граждан с большими финансовыми возможностями.
По словам Гоциридзе, с 2022 по июнь 2023 года только граждане России приобрели более 10 000 квартир в Грузии. Многие создают компании и покупают не только квартиры, но и другие виды недвижимости, которые становятся основанием для получения вида на жительство. Рост цен на недвижимость затрудняет доступ грузинских граждан к покупке или аренде жилья.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили недавно отметила усиление государственного контроля над российскими инвесторами и других государств, таких как Кипр и Израиль. Она также отметила, что всегда категорично блокирует заявки на получение гражданства от инвесторов из России.