В Грузии предлагают ограничить выдачу вида на жительство россиянам

Грузинские оппозиционные депутаты Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе выдвинули законодательную инициативу по временному прекращению предоставления инвестиционных и краткосрочных видов на жительство гражданам РФ до конца 2024 года.

Об этом информирует Эхо Кавказа, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

Как отмечается, иностранные граждане имеют возможность подать заявку на получение вида, позволяющего приобрести недвижимость по рыночной цене, превышающей $300 000, или сделать инвестиции в грузинскую экономику на сумму, аналогичную по размеру.

Роман Гоциридзе добавил, что краткосрочный вид также можно получить в случае покупки недвижимости, которая стоит более $100 000.

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Причиной такой инициативы стала сложная социально-экономическая ситуация в Грузии, которая привела к массовому оттоку граждан страны, тогда как государство посещает значительное количество российских граждан с большими финансовыми возможностями.

По словам Гоциридзе, с 2022 по июнь 2023 года только граждане России приобрели более 10 000 квартир в Грузии. Многие создают компании и покупают не только квартиры, но и другие виды недвижимости, которые становятся основанием для получения вида на жительство. Рост цен на недвижимость затрудняет доступ грузинских граждан к покупке или аренде жилья.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили недавно отметила усиление государственного контроля над российскими инвесторами и других государств, таких как Кипр и Израиль. Она также отметила, что всегда категорично блокирует заявки на получение гражданства от инвесторов из России.

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