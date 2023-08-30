ГУР подтвердило уничтожение четырех Ил-76 в Пскове

В российском Пскове в результате атаки дронов было уничтожено 4 Ил-76, это подтвердила украинская разведка.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Подтверждаем уничтожение вражеских транспортных самолетов Ил-76, 4 единицы. Уничтоженные — это означает, что нанесенные поражения не позволяют восстановить этот самолет и вернуть его в ряды для выполнения задач. Их используют для транспортировки личного состава оккупантов и их техники. Также есть информация о повреждение еще нескольких единиц", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в российском Пскове в районе военного аэродрома раздаются взрывы. СМИ окупантов сообщали о повреждении на аэродроме Пскова 4 военно-транспортных самолетов Ил-76.

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