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Оккупанты завезли в Мелитополь второй крематорий, - Федоров

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Оккупанты завезли в Мелитополь второй крематорий, - Федоров
Российские оккупанты завезли в Мелитополь уже второй крематорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Жители Мелитополя и Бердянска сообщают об ужасном смраде, которым рашисты терроризируют разные районы.

В каждом пока оккупированном городе уже работает по одному мобильному крематорию. Теперь в Мелитополе заметили еще одну трубу, из которой валит черный дым - на окраине по улице Михаила Оратовского", - говорится в сообщении.

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  • Sergii Ustim
    Горячєє копчєніє? Краще вяльтє на сонці, он яка жара...
  • Белла Богун 47d4cda8
    Цінний ресурс знищують: нехай роблять пєльмєні і ковбасу для "хероїв новоросіі і вдов хероїв"
  • Евгений Magirus
    Да привезите уже группу "Крематорий"
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