Оккупанты завезли в Мелитополь второй крематорий, - Федоров

Российские оккупанты завезли в Мелитополь уже второй крематорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Жители Мелитополя и Бердянска сообщают об ужасном смраде, которым рашисты терроризируют разные районы.

В каждом пока оккупированном городе уже работает по одному мобильному крематорию. Теперь в Мелитополе заметили еще одну трубу, из которой валит черный дым - на окраине по улице Михаила Оратовского", - говорится в сообщении.

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