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62-летняя преподавательница из Киева на парах оправдывала оккупантов. Ее будут судить

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62-летняя преподавательница из Киева на парах оправдывала оккупантов. Ее будут судить
Преподаватель столичного учреждения высшего образования на парах рассказывала студентам, как "Украина девять лет бомбила Донбасс". Ее уволили и теперь будут судить.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Свою точку зрения на войну женщина озвучила студентам во время онлайн-занятия в марте 2023 года.

"В своих высказываниях уроженка Республики Беларусь обвиняла действующего Президента Украины в неподписании Минских соглашений, что, по ее мнению, послужило причиной войны, а нападение страны-агрессора на Украину назвала "упреждающим ударом". При этом она обвиняла украинские войска в "обстрелах Донбасса" в последние девять лет и отрицала временную оккупацию территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Преподавательницу уволили.

В ходе следствия она полностью признала свою вину в оправдывании агрессии РФ против Украины. Наказание за такое преступление по ч. 1 ст. 436-2 УКУ - исправительные работы сроком до 2 лет, арест сроком до 6 месяцев или лишение свободы сроком до 3 лет.

"Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.

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Топ комментарии

  • Белла Богун 47d4cda8
    Таких треба судити і давати реальний термін, бо вони вливають "російські помиї" в голови молоді.
  • cimbitep
    мене такі потвори завжди дивують не своєю "любовью" до руzzкого миру, а тим. що ******* вони його дистанційно і на паРашу чомусь не поспішають.
  • Danger Zone
    Зняти пенсію. І вислати туди де домбілі.
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