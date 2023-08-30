В Раде зарегистрирован законопроект, приравнивающий коррупцию к государственной измене

Авторы законопроекта №9659 – народный депутат Дмитрий Разумков и его объединение в Верховной Раде, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что подаст в парламент свой законопроект по приравниванию коррупции к госизмене в условиях военного положения.

Об этом народный депутат Дмитрий Разумков написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда "Разумной политики" зарегистрировала законопроект №9659, которым мы дополняем Уголовный кодекс статьей 111-3 и приравниваем наказание за коррупцию к наказанию за государственную измену на время военного положения. Коррупционерам будет светить 15 лет за решеткой или пожизненное с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

По его словам, делами будут заниматься НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд. А не СБУ, "через которую власти смогут давить на своих политических оппонентов и "хоронить" собственные коррупционные дела, наказания за которые требует общество".

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Нардеп заявил, что в законопроекте предусмотрено, что к ответственности можно будет привлечь каждого топ-чиновника и чиновника среднего звена. В частности, нардепа, премьера, чиновника, Офис президента и самого президента.

"Перед законом должны быть равны все. И надеюсь, что коллегам из Парламента хватит совести и ответственности поддержать наш законопроект", – добавил он.

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что законопроект от Разумкова по этому вопросу первый зарегистрирован в Раде, поэтому по регламенту президентский будет рассматриваться как альтернативный и только в течение 14 дней после закона от нардепов.

Также, по словам Железняка, в законопроекте Разумкова оставили залог как альтернативу.

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По словам Разумкова, залог оставили, потому что его отсутствие может стать "лазейкой для коррупционеров, как развалить дело у нас (есть решение КСУ) и в ЕСПЧ".

Напомним, 27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что намерен подать законопроект о приравнении коррупции к государственной измене в условиях военного времени.