За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 6 оккупантов, 22 квадрокоптера и наблюдательный пост. ИНФОГРАФИКА

Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.

"В минувшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 6 окупантов, 1 единица автомобильной техники, 1 бронированная машина, 1 артиллерийская система, 1 наблюдательный пост, 1 плавсредство и 22 квадрокоптера. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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