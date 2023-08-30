В Полтаве задержали фитнес-тренера Заволоку, который унижал военных: ему грозит до 8 лет заключения. ВИДЕО+ФОТО

СБУ и Нацполиция задержали полтавского блогера и фитнес-тренера Романа Заволоку. Перед этим он, по меньшей мере, дважды посреди улицы в областном центре ругался с военными и оскорблял их.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Провокатор Роман Заволока, на камеру оскорблявший украинских военных, - публичный сторонник кремлевских нарративов о войне в Украине. Он обвинял украинских защитников в том, что они якобы виноваты в развязы вании войны РФ против Украины и "убивают людей за деньги".

Также Заволока своими аргументами подвергал сомнению мобилизацию. Например, обращаясь к военным он говорил: "Зачем выполняешь приказы чертей, которые утилизируют украинское население?". А потом еще и плюнул в одного из бойцов. Последний, кстати, только что вернулся с фронта, получив контузию и многочисленные ранения.

Отмечается, что теперь Заволоке грозит до 8 лет тюрьмы.

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