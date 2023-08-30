В Крыму россияне запретили владельцам маломерных судов выходить в море на расстояние более 1 км от Феодосийского порта, - Центр нацсопротивления
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Враг усилил меры безопасности в акватории залива в Феодосийском порту в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты ввели запрет на выход в море на расстояние свыше километра от Феодосийского порта владельцам маломерных судов и капитанам соответствующих судов", - говорится в сообщении.
Таким образом, россияне отреагировали на успешные поражения объектов ВС РФ в регионе, отметили в ЦНС.