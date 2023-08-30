В столичных учебных заведениях будет круглосуточный доступ к укрытиям, - решение Совета обороны Киева
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Доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на решение Совета обороны Киева.
"Беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева", - говорится в сообщении.