В столичных учебных заведениях будет круглосуточный доступ к укрытиям, - решение Совета обороны Киева

Доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на решение Совета обороны Киева.



"Беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева", - говорится в сообщении.

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