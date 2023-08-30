ССО опровергли фейк Минобороны РФ об уничтожении 4 военных катеров десантной группы
Об этом написала пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.
"Где-то так должно начинаться сообщение ССО Украины, если бы мы писали в стиле российского минобороны:
Прошлой ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллами предприняли попытку десантирования на крымское побережье.
Противник совершил контратаку боевыми бумерангами. Поэтому наши воины были вынуждены пригласить поддержку "Звезды смерти" и флота галактической империи.", - говорится в сообщении ССО.
В пресс-службе добавили, что такой же смысл имеют заявления россиян об уничтожении наших воинов самолетами в море и многих других.
"Доверяйте только проверенным источникам и помните: верить россиянам – не уважать себя (это мягко говоря)", - напомнили ССО ВСУ.