ССО опровергли фейк Минобороны РФ об уничтожении 4 военных катеров десантной группы

Силы специальных операций ВСУ опровергли фейковые заявления Минобороны России об уничтожении 30 августа 4 военных катеров десантной группы украинских военных.

Об этом написала пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.

"Где-то так должно начинаться сообщение ССО Украины, если бы мы писали в стиле российского минобороны:

Прошлой ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллами предприняли попытку десантирования на крымское побережье.

Противник совершил контратаку боевыми бумерангами. Поэтому наши воины были вынуждены пригласить поддержку "Звезды смерти" и флота галактической империи.", - говорится в сообщении ССО.

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В пресс-службе добавили, что такой же смысл имеют заявления россиян об уничтожении наших воинов самолетами в море и многих других.

"Доверяйте только проверенным источникам и помните: верить россиянам – не уважать себя (это мягко говоря)", - напомнили ССО ВСУ.