Администрация Байдена работает с Конгрессом по выделению дополнительной финансовой помощи Украине, - представитель Белого дома Карин Жан-Пьер
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Белый дом и члены Конгресса США работают над утверждением дополнительных средств для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом на брифинге заявила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, выделение дополнительных средств Украине – "это то, чего мы с нетерпением ждем и над чем будем работать".
"Наша администрация... находится в постоянном контакте с членами Конгресса. Мы будем продолжать эти дискуссии", – отметила представительница Белого дома.
Она добавила, что Украина получает помощь не только от США, но и от американских союзников и партнеров.