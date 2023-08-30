Китай утвердил новые карты, включив на свою территорию часть России. КАРТА

В Китае официально выпущены новые географические карты. Часть территории России обозначена ими как территория КНР.

Об этом свидетельствует информация на китайском государственном сайте "Картографический сервис стандартных карт", сообщает Цензор.НЕТ.

В качестве территории Китая там обозначен Большой Уссурийский остров на Амуре. Китай и Россия (СССР) спорили о принадлежности этой территории с 1964 года.

В 2008 году Москва и Пекин заключили договор, согласно которому остров был разделен между двумя странами – тогда эксперты называли это знаком, что Москва надеется на долгосрочные и стабильные отношения с Китаем.

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На новой официальной карте Китай обозначает весь остров как восточную точку китайской территории. В пояснительной записке отмечается, что "карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира".

Помимо Большого Уссурийского острова Китай обозначил своей территорией индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин. Индийский МИД уже выразил протест Пекину, Москва на новые карты пока не отреагировала.

Официальный комплект карт будет использоваться в медиа-материалах, включая новости, книги и рекламные материалы. Карты также могут использоваться в качестве базовой справочной информации.

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Большой Уссурийский остров расположен вблизи Хабаровска в пойме Амура напротив устья реки Уссури. Его площадь составляет около 340 квадратных км.

Спор о принадлежности острова начался между Россией и Китаем еще в 1800-х годах, а в 1920-1930-е годы остров был "взят под охрану" советскими войсками.

После распада Советского Союза 1991 остров остался под юрисдикцией России. Китай оспаривал статус острова с 1964 года, однако после договора 2008 года никаких официальных договоренностей о принадлежности острова между Россией и Китаем не было.