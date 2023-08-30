Принял решение не возвращаться в публичную политику, хочу быть менеджером по развитию ВПК, - Пашинский

Бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский не собирается возвращаться в публичную политику и видит свое будущее в военно-промышленном комплексе Украины.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я принципиально принял решение не возвращаться в публичную политику. Потому что вижу себя в реализации как лоббист, организатор и координатор развития военно-промышленного комплекса Украины. Конечно, публичная политика дает какие-то преимущества. Но в то же время я прекрасно понимаю, что после победы нам нужно будет строить другое государство", - пояснил он.

По словам Пашинского, он хочет быть эффективным менеджером по развитию ВПК.

"Мне нужно будет сотрудничать с разными политическими лагерями, с людьми с разными политическими взглядами. Поэтому субъектность в политике как раз будет мне вредить. Я принял это решение. И я не собираюсь менять его в ближайшее время", - добавил он.

В то же время экс-нардеп отметил, что с 24 февраля президент Зеленский "проделал колоссальную работу".

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"По мобилизации, как внутри государства, так и за его пределами. И вы знаете, эта работа еще будет оценена. Более того, по состоянию на сегодняшний день, благодаря усилиям государства Украины, в том числе Зеленского, начаты такие вооруженные программы, которые мы, к сожалению, по многим причинам не смогли реализовать с 2014 года. Я уверен, что эти программы будут реализованы. Не сомневаюсь, что это будет. Мы еще это увидим на фронте, по количеству убитых наших врагов.

Я не имею права разглашать государственные тайны, но ко всем известным нашим системам, которые уже есть, точно будут добавлены новые системы. Я уверен, что они будут успешными. Весь мир знает нашу ракету "Нептун", ПТРК "Стугна", "Корсар". Но я уверен, что благодаря инициативе президента уже начаты новые программы. И у меня есть все основания полагать, что они будут успешно реализованы", – добавил Пашинский.