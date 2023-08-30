Украинское оружие может стать одним из самых конкурентных в мире, поэтому нужно увеличивать производство, - Пашинский

Украинские системы вооружения будут иметь спрос в мире, поэтому нужно наращивать производство и готовить кадры.

Об этом в интервью LB.ua заявил экснардеп, глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, перед страной стоят большие вызовы. Они не исчезнут даже после окончания войны.

"Потому что правильно сказал президент Зеленский: нам придется жить так, как живет Израиль. Возможно, как Южная Корея. Мы должны всегда, в любой момент быть готовы дать отпор. ... Я вам скажу, что после окончания войны ни КБ "Луч" с "Корсарами", "Стугнами", "Нептунами", ни производители наших беспилотников, тех же "Аист", тех же "ПД-2", тех же "SHARK", ни производители САУ "Богдана", - не остановятся. Там будет стоять очередь. И здесь нужно найти тот баланс между национальными интересами и развитием наших внешних связей, внешней кооперации", - пояснил Пашинский.

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Он подчеркнул, что даже США, когда производят новейший истребитель F-35, делают это в кооперации с союзниками.

"Чтобы обеспечить военно-политические и экономические контакты. И нам это тоже нужно делать", – сказал экснардеп.

Пашинский отметил, что предприятия украинского ВПК запустили в кооперации с международными партнерами производство 122-мм снаряда, 120-ю мину. Что позволит стране и после войны развиваться вместе с уже новыми военно-политическими союзниками.

"До начала широкомасштабного вторжения у нас не было военно-политических союзников. Да, были какие-то страны, которые приезжали к нам, вели какие-то переговоры. Вторжение Путина стало водоразделом. И у меня нет сомнений, что со странами Восточной Европы мы связаны теперь на 10-летие, это как минимум", – сказал он.

Украине однозначно нужно ориентироваться на развитие ствольной артиллерии 155 мм, потому что здесь уже есть история успеха, отметил он.

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"У нас однозначно есть необходимость развивать, модернизировать и модифицировать комплексы ПТРК, наши противотанковые комплексы типа "Стугна", потому что они — одни из лучших в мире, это признано всеми. У нас есть также уникальный опыт первого в мире использования морских дронов. И до этого такого не было. Сейчас нашими производителями накоплены разные колоссальные тактические группы беспилотников. Начиная от маленьких камикадзе, заканчивая оперативно-тактическими, которые могут проводить разведку или наносить удары по тылу врага.

Это все мы не вправе не развивать. Параллельно есть более сложные системы, например, украинский отечественный зенитно-ракетный комплекс. Может, или нет? Ответственно заявляю, да, возможно. Нам нужна небольшая кооперация с нашими международными партнерами", - объяснил экснардеп.

В то же время, подчеркнул Пашинский, у Украины есть потенциал стать одним из "ТОП-конкурентных производителей в мире".

"Наш "Нептун", наша "Стугна", наша Богдана", - не буду говорить, что это лучше всего. Но это конкурентноспособно. И мне известно, что эти системы оружия будут востребованы во всем мире. Соответственно, нужно будет увеличивать производство, потребуются опытные кадры. И нужно будет развиваться", - подытожил он.