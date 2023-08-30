Румыния и Нидерланды подписали письмо о намерениях по созданию тренировочного центра для пилотов F-16
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Толедо перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС сообщила глава военного ведомства Нидерландов Кайса Оллонгрен.
"Сегодня во время неформального Совета министров обороны мы начнем (обсуждение) с Украины. Для Нидерландов чрезвычайно важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку Украине в борьбе против российской агрессии. Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях по предоставлению тренировки и обслуживания F-16 в учебном центре в Румынии. Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины со стороны двух европейских стран, и, безусловно, со стороны всех европейских стран, являющихся участницами коалиции F-16", – отметила министр обороны Нидерландов.
Она отметила, что европейские чиновники обсудят также направления укрепления европейской обороны и совместную работу в рамках Стратегического компаса ЕС, согласованного странами-членами более года назад.