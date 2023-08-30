Война РФ против Украины – одна из важных тем моего визита в Китай, – глава британского МИД Клеверли

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли дал понять, что российская война против Украины была одной из важных тем его переговоров в Пекине в рамках первого визита британского чиновника такого уровня в Китай за пять лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Визит, который я осуществляю сегодня, - первый за несколько лет. К сожалению, личная дипломатия была прервана повсюду в мире из-за украинской войны и пандемии", - сказал британский министр в присутствии китайского вице-президента Ханя Чжэна.

Клеверли также отметил, что главным чиновникам важно "регулярно встречаться и разговаривать напрямую, чтобы избегать недоразумений и работать с проблемами и разногласиями, которые в двусторонних отношениях имеют все страны, а также, чтобы совместно прилагать усилия к решению проблем, затрагивающих весь мир, а соответственно – наши народы".

"Мы четко видим вопросы, в которых мы с Китаем основательно расходимся, и на встречах мы поднимаем эти вопросы", - заявил Клеверли, добавив, что попытки изолировать "вторую по объемам экономику мира" были бы неправильны.

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Хань Чжэн на встрече сказал, что надеется на продвижение во взаимоотношениях двух стран.