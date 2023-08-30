Война РФ против Украины – одна из важных тем моего визита в Китай, – глава британского МИД Клеверли
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Визит, который я осуществляю сегодня, - первый за несколько лет. К сожалению, личная дипломатия была прервана повсюду в мире из-за украинской войны и пандемии", - сказал британский министр в присутствии китайского вице-президента Ханя Чжэна.
Клеверли также отметил, что главным чиновникам важно "регулярно встречаться и разговаривать напрямую, чтобы избегать недоразумений и работать с проблемами и разногласиями, которые в двусторонних отношениях имеют все страны, а также, чтобы совместно прилагать усилия к решению проблем, затрагивающих весь мир, а соответственно – наши народы".
"Мы четко видим вопросы, в которых мы с Китаем основательно расходимся, и на встречах мы поднимаем эти вопросы", - заявил Клеверли, добавив, что попытки изолировать "вторую по объемам экономику мира" были бы неправильны.
Хань Чжэн на встрече сказал, что надеется на продвижение во взаимоотношениях двух стран.