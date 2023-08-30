ГП "Леса Украины" передало военным очередную партию техники на более чем 24 млн грн

Украинские лесоводы передали военным рекордную партию техники на сумму более 24 млн грн. Передача пяти новых пикапов L200 и четырех грузовиков Ford состоялась под Киевом в Пригородном лесничестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша бригада была создана в начале года и держит фронт на Харьковском направлении, там, где сегодня очень горячо. Техники не хватает, и помощь ГП "Леса Украины" очень важна. Мы очень рады, что это совершенно новая техника. В отличие от старого хлама, который иногда нам передают, она надежна, и когда тебе нужно подвезти б/к, ты его подвозишь, а не ждешь, пока отремонтируют машину", - рассказал заместитель командира бригады Андрей Петров.

По словам руководителя ГП "Леса Украины" Юрия Болоховца, с начала войны государственные лесные хозяйства предоставили ВСУ более 800 единиц техники, в общей сложности сумма помощи составляет более 1,2 млрд грн.

"На десятки миллионов гривен помощь для разных подразделений ВСУ собрали наши сотрудники. Это дроны, тепловизоры, амуниция, генераторы, продукты питания. 43-й бригаде, которая стала для нас почти подшефной, мы недавно уже передавали технику на сумму более 25 млн грн, и передаем снова", - отметил Болоховец.

Он отметил, что с момента создания "Леса Украины" не закупило ни одного автомобиля для руководства, только спецтехнику для тушения пожаров и охраны лесов. Почти две трети от израсходованной на новую технику суммы ушло на машины, переданные военным.

"В этом году "Леса Украины" увеличило отчисления в государственный бюджет на 35%, что составляет 1,1 млрд грн. И даже с той прибыли, которая остается после уплаты всех налогов, пытаемся покупать нужное военным. Предприятие не только помогает военным, мы начали программу поддержки ветеранов-лесоводов.Участникам боевых действий, вернувшихся с фронта, начисляется надбавка к зарплате в размере 20% и выплачивается ежегодная премия", - заявил руководитель ГП "Леса Украины".

Вся переданная техника в тот же день отправилась на фронт, где ее с нетерпением ждут.