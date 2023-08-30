Представителя Ватикана вызвали в МИД Литвы из-за пророссийских заявлений Папы

Министерство иностранных дел Литвы приглашает представителя Ватикана в Литве на переговоры по высказываниям Папы Франциска в Санкт-Петербурге, в которых он восхваляет величие российской империи.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Литвы Паулина Левицките, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Министерство иностранных дел пригласило Апостольского нунция на собеседование в начале сентября, когда архиепископ Петар Раич вернется из отпуска", - сказала она.

После заявлений Папы посольство Литвы при Святом Престоле представило доводы апостольской нунциатуры в Киеве о том, что она "категорически исключает подобные интерпретации, поскольку Папа Франциск никогда не поощрял империалистические идеи". Посольство не предоставило дипломатическую оценку позиции Литвы.

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Левицките утверждает, что посольство не согласовало с министерством эту позицию.

Напомним, 25 августа Франциск выступил перед участниками X Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге.

В своей речи понтифик заявил: "Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".

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МИД Украины осудил это заявление.

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав заявил, что ожидает объяснения от Папы Римского Франциска по поводу его призывов к россиянам не отказываться от наследия Российской Империи.

В Ватикане говорят, что "Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в наследии России".