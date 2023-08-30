Представителя Ватикана вызвали в МИД Литвы из-за пророссийских заявлений Папы
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Литвы Паулина Левицките, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
"Министерство иностранных дел пригласило Апостольского нунция на собеседование в начале сентября, когда архиепископ Петар Раич вернется из отпуска", - сказала она.
После заявлений Папы посольство Литвы при Святом Престоле представило доводы апостольской нунциатуры в Киеве о том, что она "категорически исключает подобные интерпретации, поскольку Папа Франциск никогда не поощрял империалистические идеи". Посольство не предоставило дипломатическую оценку позиции Литвы.
Левицките утверждает, что посольство не согласовало с министерством эту позицию.
Напомним, 25 августа Франциск выступил перед участниками X Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге.
В своей речи понтифик заявил: "Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".
МИД Украины осудил это заявление.
Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав заявил, что ожидает объяснения от Папы Римского Франциска по поводу его призывов к россиянам не отказываться от наследия Российской Империи.
В Ватикане говорят, что "Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в наследии России".