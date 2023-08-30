Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины

Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного российской агрессией, который был создан Советом Европы в мае этого года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Этот шаг подчеркивает поддержку Швейцарией пострадавших от войны и политического процесса восстановления Украины, который Швейцария инициировала совместно с украинским правительством на Конференции по восстановлению Украины 2022 года в Лугано", - говорится в сообщении.

Членство Швейцарии в Реестре ущерба в скором времени будет официально утверждено Советом Европы.

Напомним, соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ было принято в мае на саммите Совета Европы в Исландии. Тогда к нему присоединились 43 государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 42 страны и ЕС присоединились к формированию международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, - Шмыгаль