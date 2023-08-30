Россияне свозят работников из РФ на оккупированные территории, - Центр нацсопротивления

Россияне активно свозят на временно оккупированные территории гастарбайтеров из РФ, ведь имеют дефицит рабочей силы в регионе, потому что местные отказываются сотрудничать с врагом.