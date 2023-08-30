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Россияне свозят работников из РФ на оккупированные территории, - Центр нацсопротивления

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Россияне свозят работников из РФ на оккупированные территории, - Центр нацсопротивления
Россияне активно свозят на временно оккупированные территории гастарбайтеров из РФ, ведь имеют дефицит рабочей силы в регионе, потому что местные отказываются сотрудничать с врагом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Подавляющее количество местных либо покинули регион из-за оккупации, либо отказывается работать на врага. Следовательно, россияне завозят на захваченные земли своих слесарей, сварщиков и водителей.

Они отвечают за ремонт поврежденной техники и строительство фортификационных сооружений. Организует отправку пособников оккупации фонд помощи "Ленинградский рубеж", управляемый Кремлем", - говорится в сообщении.

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  • Яр Холодний
    Ну то й добре! Хай завозять! Для "касетного" снаряду чи залпу РСЗВ без різниці, якого кацапа вбивать - у "броніку" та з автоматом, чи у "спецовці" та з гаєчним ключем А наші люди - "в стороні" Головне - щоб повідомляли вчасно - де саме це гниддя "купчиться" Щоб хлопці дарма не витрачали снаряди і били точніше!
  • Грицько Добрий
    Який з кацапа работнік?
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