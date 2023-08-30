Россияне свозят работников из РФ на оккупированные территории, - Центр нацсопротивления
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Россияне активно свозят на временно оккупированные территории гастарбайтеров из РФ, ведь имеют дефицит рабочей силы в регионе, потому что местные отказываются сотрудничать с врагом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Подавляющее количество местных либо покинули регион из-за оккупации, либо отказывается работать на врага. Следовательно, россияне завозят на захваченные земли своих слесарей, сварщиков и водителей.
Они отвечают за ремонт поврежденной техники и строительство фортификационных сооружений. Организует отправку пособников оккупации фонд помощи "Ленинградский рубеж", управляемый Кремлем", - говорится в сообщении.