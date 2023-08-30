Украинские школьники, обучающиеся в Польше, могут получить дополнительные выплаты
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, подать заявку можна с 1 по 15 сентября.
Как отмечается, помощь предназначена для семей с низким уровнем доходов, чтобы родители могли обеспечить базовые потребности учащихся, возникающих во время обучения. На стипендию могут претендовать и украинские беженцы.
Школьную стипендию предоставляют в двух формах:
- полное или частичное покрытие расходов, связанных с обучением в школе;
- в натуральной форме – приобретение одежды, учебных принадлежностей и материалов.
Решения о помощи принимают муниципалитеты, на территории которых расположена школа – государственная или частная.
Стипендия предоставляется детям при наличии таких факторов у взрослых членов семьи: безработица; инвалидность; тяжелая (длительная) болезнь; многодетность; алкогольная зависимость; отсутствие одного из родителей.
Месячный доход на одного человека в семье не должен превышать 600 злотых (5400 грн). Размер стипендии зависит от материального положения семьи:
- 176 злотых (1583 грн) в месяц – если доход в семье до 300 злотых на человека;
- 106 злотых (953 грн) в месяц – если доход в семье от 300 до 600 злотых на человека.
"Для получения стипендии необходимо подать заявление в гминный или городской центр социальной защиты населения. Школьные стипендии выплачиваются на основании платежной ведомости в кассе Муниципального центра социальной помощи (MOPS) или переводом на банковский счет заявителя", - говорится в сообщении.