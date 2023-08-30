Россияне запустили фейк о том, что Kyivstar якобы "раскрыл реальные потери" Украины в войне. Компания опровергла

Российские пропагандисты запустили фейк о том, что мобильный оператор Kyivstar якобы призывает украинцев отправить на номера телефонов погибших воинов смс со словом "Спасибо". Это не так.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"ru-пропагандисты распространяют информацию, якобы компания "Киевстар" в "промо" своей благотворительной акции раскрыла реальные потери Украины в войне. Согласно видеоролику, компания призвала посылать сообщения погибшим солдатам и утверждала, что сотни тысяч защитников не смогут на них ответить", - говорится в сообщении.

В "Киевстаре" заявили, что речь идет о фейке.

"Информация, что Киевстар призывает отправлять SMS-сообщения на номера погибших воинов, недостоверна, сфабрикована и, очевидно, направлена на умышленное причинение страданий родственникам погибших и вызывание общественного резонанса", - говорится в сообщении компании.

Там призывали не распространять эту дезинформацию.

"Киевстар подает соответствующее заявление в правоохранительные органы, чтобы они обнаружили, кто стоит за этой безнравственной информационной компанией и привлечь виновных к справедливой ответственности", - отметили у мобильного оператора.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что российские пропагандисты, распространяя такие ИПСО, пытаются деморализовать ВСУ и повлиять на мобилизацию, распространяя панику среди населения.

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