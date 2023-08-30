Россияне запустили фейк о том, что Kyivstar якобы "раскрыл реальные потери" Украины в войне. Компания опровергла
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"ru-пропагандисты распространяют информацию, якобы компания "Киевстар" в "промо" своей благотворительной акции раскрыла реальные потери Украины в войне. Согласно видеоролику, компания призвала посылать сообщения погибшим солдатам и утверждала, что сотни тысяч защитников не смогут на них ответить", - говорится в сообщении.
В "Киевстаре" заявили, что речь идет о фейке.
"Информация, что Киевстар призывает отправлять SMS-сообщения на номера погибших воинов, недостоверна, сфабрикована и, очевидно, направлена на умышленное причинение страданий родственникам погибших и вызывание общественного резонанса", - говорится в сообщении компании.
Там призывали не распространять эту дезинформацию.
"Киевстар подает соответствующее заявление в правоохранительные органы, чтобы они обнаружили, кто стоит за этой безнравственной информационной компанией и привлечь виновных к справедливой ответственности", - отметили у мобильного оператора.
В Центре противодействия дезинформации добавили, что российские пропагандисты, распространяя такие ИПСО, пытаются деморализовать ВСУ и повлиять на мобилизацию, распространяя панику среди населения.