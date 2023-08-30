В полицию поступило уже более 93 тыс. телефонных обращений от жертв сексуального насилия со стороны оккупантов

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Национальная полиция получила уже более 93 тысяч телефонных обращений украинцев, подвергшихся сексуальному насилию со стороны российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такие данные привел общественный советник Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной Сергей Нежинский.

Он заверил, что Украина делает все возможное для фиксации этих преступлений и привлечения виновных к ответственности. В частности, более 200 дел Офис генерального прокурора верифицировал и передал в суд.

"Это 200 дел, которые были официально, уже 203 или 205 дел, официально Офис генерального прокурора верифицировал и передал в суд. Есть 93 тысячи звонков, которые верифицируются Национальной полицией и передаются, направляются в соответствующие центры помощи спасенным. Есть горячая линия общественной организации "Ла Страда", которая систематизирует эти преступления. Есть колл-центр 1547 государственный, который систематизирует обращение граждан по противодействию домашнему насилию и торговле людьми, а теперь еще и по сексуальным преступлениям", - отметил Нежинский.

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В то же время, по его словам, оказывается помощь пострадавшим от сексуального насилия со стороны оккупантов.

"Сейчас в Украине действуют социальные центры, созданные на средства международных организаций, в частности ООН. Это 11 центров, которые были созданы в течение года. И это такой хаб, где человек, даже без обращения в правоохранительные органы, может обратиться за помощью – гуманитарной, медицинской, юридической, психологической. К тому же мы сейчас еще в законодательстве просим максимально делать это конфиденциально. Центры это делают конфиденциально", - сказал Нежинский.

Также он подчеркнул, что преступления сексуального насилия не имеют срока давности.