В полицию поступило уже более 93 тыс. телефонных обращений от жертв сексуального насилия со стороны оккупантов
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такие данные привел общественный советник Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной Сергей Нежинский.
Он заверил, что Украина делает все возможное для фиксации этих преступлений и привлечения виновных к ответственности. В частности, более 200 дел Офис генерального прокурора верифицировал и передал в суд.
"Это 200 дел, которые были официально, уже 203 или 205 дел, официально Офис генерального прокурора верифицировал и передал в суд. Есть 93 тысячи звонков, которые верифицируются Национальной полицией и передаются, направляются в соответствующие центры помощи спасенным. Есть горячая линия общественной организации "Ла Страда", которая систематизирует эти преступления. Есть колл-центр 1547 государственный, который систематизирует обращение граждан по противодействию домашнему насилию и торговле людьми, а теперь еще и по сексуальным преступлениям", - отметил Нежинский.
В то же время, по его словам, оказывается помощь пострадавшим от сексуального насилия со стороны оккупантов.
"Сейчас в Украине действуют социальные центры, созданные на средства международных организаций, в частности ООН. Это 11 центров, которые были созданы в течение года. И это такой хаб, где человек, даже без обращения в правоохранительные органы, может обратиться за помощью – гуманитарной, медицинской, юридической, психологической. К тому же мы сейчас еще в законодательстве просим максимально делать это конфиденциально. Центры это делают конфиденциально", - сказал Нежинский.
Также он подчеркнул, что преступления сексуального насилия не имеют срока давности.