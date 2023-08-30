МИД - Орбану: Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет
Ответ опубликовал спикер МИД Олег Николенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что премьер Венгрии считает: Запад должен заключить с Путиным соглашение об Украине, а лучшим шансом для мира является прекращение военной поддержки нашего государства.
"На самом деле, мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России. Даже начали сомневаться в последовательности позиции венгерского премьера", - пишет Николенко.
Он отметил, что Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом.
"И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно ни привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", - подытожил представитель МИД.
Ранее в среду, 30 сентября Виктор Орбан заявил, что Украина якобы не сможет победить РФ в войне из-за количественного превосходства российской армии.