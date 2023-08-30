На псевдовыборах, проходящих на оккупированной части Украины, почти половина кандидатов - жители России, - правозащитник Лисянский

На проводимых Кремлем так называемых выборах, которые пройдут и на оккупированной части Украины в начале сентября 2023 года российские политологи активно используют различные технологии. В числе их и манипуляции со списками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Павел Лисянский, директор "Института стратегических исследований и безопасности (ISRS)" и основатель "Восточной правозащитной группы" (ВПГ).

Так аналитики ISRS и ВПГ получили данные о списках, которые сформировали российские партии на "выборах" в "Законодательное собрание" (аналог Облсовета) и местные советы. Процесс "выборов" поделен на несколько частей. В Кремле решили увеличить количество дней для "голосования", чтобы обеспечить нужный для российской власти результат. Для этого оккупанты ввели так называемое "Досрочное голосование" с 30 августа, а в целом "избирательный процесс" пройдет до 10 сентября включительно.

При этом Лисянский указывает, что оккупанты не могли найти достаточное количество "кандидатов" для российских партий на оккупированных территориях. Поэтому в списки партий, которые озвучили своих представителей в Донецкой, Луганской и частях Запорожских, Херсонских областей оказалось множество россиян.

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Лисянский поясняет, что они провели анализ и увидели, что Кремль формирует партийные списки из числа жителей РФ, которые ранее никогда не проживали на оккупированной части Украины. К примеру, в избирательных списках "Справедливая России - Патриоты- За правду" на участке в Хрустальном (бывший Красный Луч) есть жители города Люберцы Московской области.

"Таких примеров много из порядка полутора тысяч "кандидатов" 657 не проживают в оккупированной части Украины. То есть, 42,8% живут РФ и наверняка даже не знают, где находятся такие города, как тот же Хрустальный. По сути, действия оккупантов прямо указывает на фиктивность выборов на оккупированной части. Кремль не доверяет местным коллаборантам, поэтому хочет максимально забрать у них полномочия. Таким образом российская власть хочет полностью контролировать "местные советы" и "загсобрания" на оккупированной части Украины. Ничего схожего на демократические процедуры и близко нет", – говорит Лисянский.

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