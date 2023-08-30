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Волонтер Юсупова просит помочь собрать средства на приобретение украинского БПЛА Sirko для разведчиков. ФОТО

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Волонтер Наталья Юсупова просит помочь закрыть счет на приобретение украинского БПЛА "Сирко" для подразделения разведчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Юсуповой в фейсбуке.

"Очень прошу помощи закрыть счет для подразделения разведчиков.

Украинский БПЛА "Сирко" - 154 тыс. грн. Ждали очередь более трех недель. Как только оплачиваю счет, где-то 30-35 дней дрон изготавливают", - написала Юсупова.

Как отмечается, разведывательный БпАК "Sirko" способен найти вражеское гнездо на расстоянии 65 км и вернуться назад.

"Очень прошу помочь, наши героические разведчики круглосуточно работают на уничтожение врага. Кто как может 5-20-100 грн", - добавила волонтер.

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Волонтер Юсупова просит помочь собрать средства на приобретение украинского БПЛА Sirko для разведчиков 01
Волонтер Юсупова просит помочь собрать средства на приобретение украинского БПЛА Sirko для разведчиков 02

Реквизиты для помощи:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

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Топ комментарии

  • Danger Zone
    74000000 гр. розділити на 154000 = 480 ш. Шо краще вайфай у поїзді чи допомога Армії.
  • Hanka Panyanka
    я звичайно перевела гроші, але чи доживемо ми до того часу, коли у розвідників десь на складі будуть лежати дрони в запасі й на сьогодні, й на завтра, й на місяць наперед...
  • Галина Боброва a5494c7d
    + 300 гривен .
    Дякую,пани Наталья!
    Вы необыкновенная
    Умная ,красивая, сильная, смелая
    И невероятно патриотичная
    Восхищаюсь вами!
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