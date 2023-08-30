Волонтер Юсупова просит помочь собрать средства на приобретение украинского БПЛА Sirko для разведчиков. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Юсуповой в фейсбуке.
"Очень прошу помощи закрыть счет для подразделения разведчиков.
Украинский БПЛА "Сирко" - 154 тыс. грн. Ждали очередь более трех недель. Как только оплачиваю счет, где-то 30-35 дней дрон изготавливают", - написала Юсупова.
Как отмечается, разведывательный БпАК "Sirko" способен найти вражеское гнездо на расстоянии 65 км и вернуться назад.
"Очень прошу помочь, наши героические разведчики круглосуточно работают на уничтожение врага. Кто как может 5-20-100 грн", - добавила волонтер.
Реквизиты для помощи:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253