Волонтер Юсупова просит помочь собрать средства на приобретение украинского БПЛА Sirko для разведчиков. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь закрыть счет на приобретение украинского БПЛА "Сирко" для подразделения разведчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Юсуповой в фейсбуке.

"Очень прошу помощи закрыть счет для подразделения разведчиков.

Украинский БПЛА "Сирко" - 154 тыс. грн. Ждали очередь более трех недель. Как только оплачиваю счет, где-то 30-35 дней дрон изготавливают", - написала Юсупова.

Как отмечается, разведывательный БпАК "Sirko" способен найти вражеское гнездо на расстоянии 65 км и вернуться назад.

"Очень прошу помочь, наши героические разведчики круглосуточно работают на уничтожение врага. Кто как может 5-20-100 грн", - добавила волонтер.

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Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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