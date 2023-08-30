Украина и Норвегия договорились о "транспортном безвизе"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минвосстановление в фейсбуке.
Как отмечается, "транспортный безвиз" будет распространяться на грузовики стандарта Евро-5 и выше.
Упрощенный режим начинает действовать с 1 сентября и касается как двусторонних, так и транзитных перевозок.
"Продолжаем создавать благоприятные условия для наших перевозчиков. Расширяем список стран, с которыми фактически действует "транспортный безвиз" – сейчас 35 государств. Ранее украинские перевозчики грузов независимо от класса экологичности транспортных средств могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Теперь же для грузовиков стандарта Евро-5 и выше вводится безразрешительный проезд. Либерализация грузовых перевозок будет действовать, по меньшей мере, до 30 июня 2024 года", – отметил замминистра Сергей Деркач.
Чтобы воспользоваться "безвизом" у перевозчика, должен быть сертификат, подтверждающий класс экологичности грузовика.
В то же время для транспортных средств низшего класса экологичности остается возможность выполнять перевозки. Во время заседания украино-норвежской Смешанной комиссии удалось договориться о разрешениях на следующий год.
Украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 – из/в третьи страны.