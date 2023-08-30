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В Евросоюзе предлагают тратить 5 млрд евро в год на военную помощь Украине в 2024-2027 гг.

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В Евросоюзе предлагают тратить 5 млрд евро в год на военную помощь Украине в 2024-2027 гг.
Украина нуждается в предсказуемой и надежной помощи для военного оснащения, поэтому в ЕС рассмотрят вопрос создания для этого специальный фонд в EUR5 млрд в год до 2027 года.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я предложил фонд поддержки Украины на период 2024-2027 гг. Его цель в том, чтобы обеспечить надежность нашей военной помощи. Этот фонд будет связан с Европейским фондом мира, и он должен стать фундаментальным элементом нашего долгосрочного вклада в безопасность Украины, как об этом договорились европейские руководители в июне", - сказал Боррель в среду на пресс-конференции в Толедо после неформального Совета ЕС на уровне министров обороны.

"Предлагаемый фонд составит EUR5 млрд в год. Это потолок, а не цель расходов", - уточнил глава дипломатии ЕС.

Боррель объяснил, что эти средства предназначены для планирования военной помощи ЕС Украине в среднесрочной перспективе. По его словам, министры обороны теперь занялись этим вопросом. В четверг, 31 августа, его будут обсуждать министры иностранных дел на своей неформальной встрече в Толедо.

"Мы рассчитываем прийти к согласию как можно скорее. Я надеюсь, это произойдет до конца года", - заявил глава европейской дипломатии.

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Топ комментарии

  • Кацапо Гнида
    Сказали ж осенью цирк-шапито закрывается.
    Стройте свои стадионы на здоровье и стучите в барабаны.
  • Serhii P.
    З цієї допомоги 50% вкрадуть, залишиться, 2,5 млрд. Це майже 0 для такої країни як Україна.
  • Андрій Саган
    А чому заходу просто не представити докази про корупцію,про те що в українській владі кроти і не поставити справжнього патріота,щоб не думати і не боятися кому вони гроші передають? В чому сенс тримати зрадників при владі в Україні і в той же момент передавати їм сотні мілярдів,зброю і свої технології?
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